Alberi di Natale per gli animali dello Zoo di Berlino Roma, 3 gen. (askanews) - Come da tradizione, per le festività cambio di scenografia allo Zoo di Berlino; per festeggiare il nuovo anno nei recinti degli animali sono stati posizionati dei piccoli abeti, anche per continuare a far sentire ai visitatori l'atmosfera natalizia. Alcuni animali, come le renne, a loro agio, hanno provato a spingerli via e a giocarci, così come gli elefanti che hanno tentato di sollevarli con la proboscide, mentre altri, come le giraffe, hanno cercato di mangiarli, restando però deluse e pizzicandosi.