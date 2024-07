Al via la quarta edizione di "Azzurro Storie di Mare" Roma, 25 lug. (askanews) - La quarta edizione di "Azzurro Storie di Mare Estate 2024" torna su Rai Uno, condotta da Beppe Convertini. A partire dal 27 luglio, ogni sabato alle 12:00, gli spettatori saranno invitati a scoprire le meraviglie delle coste italiane, esplorando paesi affacciati su acque cristalline, tradizioni antiche e mestieri storici. L'amato conduttore, inoltre, con Jodie Alivernini sarà anche alla guida di "Lido Asiago 10" il nuovo programma radiofonico su Rai Radio 2. In onda dal 6 luglio, ogni sabato e domenica dalle 16 alle 19:30, "Lido Asiago 10" promette di intrattenere gli ascoltatori con musica, storie e ospiti speciali. "Azzurro Storie di Mare" celebra la bellezza e la cultura del nostro Paese. In sette puntate, il programma esplorerà il fascino delle comunità costiere italiane, dalle loro tradizioni religiose alle feste popolari e alle sagre culinarie, che esaltano le ricette marinare. Ogni puntata è un'avventura indimenticabile, attraverso le spiagge più belle e i borghi più antichi d'Italia. Beppe Convertini, con la sua straordinaria capacità di narrare cattura gli spettatori e li guida, immergendoli in autentiche storie coinvolgenti, come quelle dei pescatori delle tonnare di Sicilia e Sardegna. Il programma darà voce agli antichi mestieri legati al mare, figure emblematiche come il marinaio, il calafato, il maestro d'ascia e il rais. Questi artigiani del mare, con le loro competenze uniche, contribuiscono alla vita e all'economia delle comunità costiere, preservando tradizioni che rischiano di scomparire. La cucina italiana di mare sarà uno dei principali temi del programma. Ogni piatto racconta una storia legata alla pesca locale e alla freschezza dei prodotti. Beppe Convertini condurrà gli spettatori in un viaggio culinario attraverso i sapori del mare, con il suo tocco di classe. Le tradizioni e le festività legate al mare avranno un ruolo di rilievo nelle puntate, con narrazioni di eventi come la festa di San Pietro, patrono dei pescatori, e di San Silverio a Ponza. Queste celebrazioni, con processioni e balli tradizionali, uniscono le comunità e mantengono vive le antiche usanze. Non mancheranno testimonianze, di coloro che si dedicano alla tutela del mare. Associazioni e cittadini che si impegnano nella sensibilizzazione e nella pulizia delle spiagge condivideranno le proprie esperienze, mettendo in luce l'importanza della sostenibilità e della salvaguardia degli ecosistemi marini. Beppe Convertini si conferma un punto di riferimento dell'eccellenza televisiva. Con una carriera che va dalla tv al cinema e non solo, Beppe Convertini ha affascinato il pubblico con il suo stile originale e l'amore per l'Italia. Di recente, ha dato alle stampe il suo quarto libro "Il Paese Azzurro", pubblicato da Rai Libri, un'opera che esplora la bellezza e la ricchezza culturale del nostro bellissimo Paese attraverso racconti personali e riflessioni. Il programma "Azzurro Storie di Mare" Prodotto dalla Tv Press Star's Management di Milano, rappresentata dal produttore e agente di molti volti noti della televisione Paolo Chiparo.