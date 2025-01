Abedini è libero ed è già rientrato in Iran Milano, 13 gen. (askanews) - Mohammad Abedini è già in Iran. L'ingegnere 38enne con passaporto iraniano e svizzero è stato rilasciato domenica mattina dal carcere di Opera dopo la richiesta di revoca dell'arresto alla Corte di Appello di Milano da parte del ministro della Giustizia Nordio. Abedini era stato arrestato in base a un mandato di cattura statunitense il 16 dicembre, tre giorni prima che la giornalista italiana Cecilia Sala venisse arrestata durante un viaggio di reportage in Iran. Sala è tornata a casa la scorsa settimana. Secondo le autorità di Teheran, l'arresto di Abedini è avvenuto a seguito di un "malinteso", risolto grazie all'intervento del Ministero degli Affari Esteri iraniano e alle trattative fra intelligence iraniana e italiana.