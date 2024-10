A Roma l'omaggio a Coppola, consegnata la chiave di Cinecittà Roma, 14 ott. (askanews) - E' iniziato a Cinecittà con la consegna della chiave degli Studi e lo svelamento della targa "Viale Francis Ford Coppola" il grande omaggio che Roma fa per due giorni al grande regista. I festeggiamenti proseguono questa sera negli iconici Studi di Cinecittà con l'anteprima italiana di "Megalopolis", l'opera più recente del Maestro, autore di capolavori come la saga de "Il Padrino", "Apocalypse Now" e "Dracula di Bram Stoker". L'evento è la preapertura della Festa del Cinema di Roma e di Alice nella città 2024. "Io non sognavo il 'mio' cinema, io sognavo il Cinema, volevo solo far parte del gruppo dei Giganti venuti prima di me. - ha detto Coppola - La mia generazione è venuto dopo una serie di registi straordinari, prima di tutto gli italiani e soprattutto Roberto Rossellini". Coppola è tornato dopo anni negli Studi romani, visto che proprio qui ha preparato alcune scene de "Il Padrino Parte III". Ad accoglierlo e a consegnargli la chiave c'erano il Sottosegretario al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni, la Presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia e l'A.d. Manuela Cacciamani. "Quando frequentavo la scuola di cinema a Los Angeles ero molto molto povero. - ha confessato il regista - In quei giorni, in realtà, Hollywood era a Roma, a Cinecittà, e il mio vero sogno era andare al Centro Sperimentale. E oggi sono qui". Martedì 15 ottobre il regista italoamericano sarà accolto dal sindaco Gualtieri in Campidoglio che gli dedicherà uno speciale tributo della città. Nel pomeriggio incontrerà le giurie di Alice nella città, gli studenti delle scuole di cinema e il pubblico, all'Auditorium Parco della Musica. Durante l'incontro, organizzato da Alice nella città in collaborazione con la Festa del Cinema, il regista ripercorrerà gli oltre sessant'anni di carriera. "Megalopolis" sarà al cinema dal prossimo 16 ottobre distribuito in Italia da Eagle Pictures.