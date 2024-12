A Modena la reunion degli autori Disney sul futuro di Topolino Modena, 4 dic. (askanews) - A Modena una reunion di talenti per parlare del futuro di Topolino. Oltre 60 autori e autrici Disney, sceneggiatori, disegnatori e coloristi, che collaborano con il settimanale a fumetti si sono riuniti da tutta Italia per la prima volta nella sede modenese di Panini (casa editrice del magazine da 11 anni). "Un momento unico da quando i fumetti Disney sono pubblicati da Panini, non era mai successo", spiega direttore editoriale Alex Bertani aggiungendo che è stato un momento per "ragionare su quale vogliamo sia il giornale a cui lavoriamo, le storie che pubblicheremo, le tematiche che vogliamo trattare" Marco Nucci, fra gli autori più prolifici su Topolino: "Di norma anche se io pensavo che tutti i fumettisti lavorano in un unico ufficio, si incontrano di rado , questa è giornata speciale, è una festa". Presenti fra gli altri Silvia Ziche, Alessandro Perina, Giada Perissinotto, Andrea Freccero, Claudio Sciarrone, Lorenzo e Alessandro Pastrovicchio e molti altri.