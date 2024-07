A Los Angeles la premiere di "Twisters", sequel del film del '96 Los Angeles, 12 lug. (askanews) - Premiere a Los Angeles per "Twister". A 28 anni dal disaster movie "Twister" di Jan de Bont, sui cacciatori di tornado, uscito nelle sale nel 1996 e con nel cast, tra gli altri, Helen Hunt e Philip Seymour Hoffman, gli attori Glen Powell e Daisy Edgar-Jones sono i protagonisti di un sequel, diretto dal regista Lee Isaac Chung. Il primo film, all'epoca, fu all'avanguardia per gli effetti speciali del tempo e ottenne un grande successo al botteghino, nonostante le recensioni poco brillanti. Il nuovo film, diretto da un regista famoso per opere più intimiste come "Minari" (che vinse un Golden Globe), ha un cast completamente nuovo e punta soprattutto sugli effetti speciali di ultima generazione.