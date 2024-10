A Bari va in scena il Congresso Nazionale SIU Bari, 11 ott. (askanews) - Si è svolto a Bari il Congresso Nazionale della Società Italiana di Urologia evento di riferimento per la comunità urologica nazionale e internazionale presso la Fiera del Levante. Abbiamo parlato con prof. Vincenzo Mirone, Responsabile Ufficio Risorse e Comunicazione SIU: "Il 7 e 9 novembre 2025, noi faremo per la terza volta nella storia della Società italiana di urologia il congresso nella nostra regione, questa volta abbiamo pensato una sede un po' atipica che è Sorrento, che si presta molto bene per le sue organizzazioni alberghiere, ma al di là di quella che sarà la logistica e come sempre la nostra terra sa offrire la piena ospitalità è un congresso tutto proiettato verso i paesi nordafricani, quindi la volontà come qui abbiamo incontrato a Bari i colleghi urologi balcanici, invece lì incontreremo i colleghi nordafricani, dei paesi appunto Mediterraneo, Nordafrica, Libia, Marocco, Tunisia e Algeria e sarà un modo per poter scambiarci delle idee e vedere come migliorare al massimo le relazioni tra di noi".