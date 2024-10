7 ottobre, Santanchè: stare con Israele è stare dalla parte giusta Milano, 7 ott. (Askanews) - "Io stasera alle 18.30 parteciperò alla manifestazione perché credo che ci sia un po' di confusione per alcuni, che non si mettono dalla parte di chi ha subito quello che è stato un attacco il 7 ottobre, che non possiamo fare finta di niente, non si può derubricare e sento invece un silenzio assordante. Noi ci siamo, stasera io sarò alla manifestazione per far capire qual è l'importanza e come bisogna spendersi. Perché ieri abbiamo visto le manifestazioni, erano tutte un contro Israele, come se tutto fosse colpa di Israele. Questo non è accettabile, non è accettabile questa crescita di antisemitismo nella nostra nazione, insomma bisogna stare dalla parte giusta". Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a proposito dell'anniversario del 7 ottobre, a margine di un evento tra Italia e Kazakistan in Regione Lombardia a Milano.