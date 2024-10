Zelensky, 'per la pace serve determinazione ad agire'

"Il mondo libero ha tutto ciò di cui ha bisogno per difendere se stesso e tutto ciò che le persone apprezzano nella vita, dall'integrità morale alla forza militare. Tutto ciò che serve è la determinazione ad agire, a realizzare ciò che è necessario per la pace": lo ha detto oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo intervento al Consiglio nordico in corso a Reykjavik, in Islanda. Lo riporta lo stesso Zelensky su Telegram.