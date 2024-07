Zelensky, dal vertice Nato attendo cose buone sulla difesa

"Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato dei lavori preparatori in vista del vertice della Nato, che si terrà a Washington la prossima settimana, e ha annunciato "cose ;;buone" per l'Ucraina, in particolare per quanto riguarda la difesa aerea. Lo scrive l'Ukrainska Pravda citando il suo discorso serale. "Il vertice dovrebbe diventare forte, forte per l'Ucraina e per tutti i nostri partner. Ci sarà anche una riunione del Consiglio Ucraina-Nato - precisa il leader -. Stiamo lavorando sui dettagli dei nuovi documenti che firmeremo con i nostri partner Dovrebbero esserci cose buone in particolare per la difesa aerea".