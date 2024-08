Zelensky, 'avanziamo nel Kursk, controlliamo 74 comunità'

"Sono costantemente in contatto con il comandante in capo Oleksandr Syrsky e ricevo resoconti sulla situazione in prima linea e sulle nostre operazioni nella regione di Kursk. Nonostante le battaglie difficili e intense, le nostre forze continuano ad avanzare nella regione di Kursk e il "fondo di scambio" del nostro stato sta crescendo". Lo scrive su X Volodymyr Zelensky secondo cui "74 comunità sono sotto il controllo ucraino, dove vengono eseguite ispezioni e misure di stabilizzazione. Lo sviluppo di soluzioni umanitarie per questi territori continua".