Trump su Truth: “Il mio prossimo post sarà uno dei più importanti. Divertitevi”

Washington, 11 maggio 2025 – Donald Trump annuncia imminenti novità con un post sibillino su Truth. "Il mio prossimo post su Truth sarà uno dei più importanti e di impatto che io abbia mai pubblicato. Divertitevi". Lo scrive il presidente Usa sul suo social media.

Subito sono scattate le ipotesi sul significato delle parole del presidente Usa. Potrebbero riferirsi a un accordo di pace per l’Ucraina o a Gaza – come ha chiesto il Papa oggi durante il ‘Regina Caeli’ in San Pietro – oppure qualche novità legata all'accordo con la Cina annunciato oggi dalla Casa Bianca. Ma conoscendo l’imprevidibilità del tycoon, potrebbe essere qualcosa di più ‘forte’. E infatti ha chiosato: “Divertitevi”.