Zelensky, '2024 sia anno per ristabilire mondo con regole'

"Il 24 febbraio 2022 poteva segnare la fine del mondo che conosciamo, un mondo di regole per proteggere la vita" e "il 2024 deve diventare il tempo in cui ristabilire completamente un ordine mondiale basato sulle regole". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. "La Russia che non rispetta le regole deve restare nel passato, possiamo assicurarlo non facendo qualcosa, ma facendo tutto il necessario", ha aggiunto.