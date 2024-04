Xi in visita in Francia il 6 e 7 maggio

Il presidente cinese Xi Jinping dovrebbe effettuare una visita di Stato in Francia il 6 e 7 maggio, per discutere della guerra in Ucraina con Emmanuel Macron, che lo porterà anche negli Hautes-Pyrénées. Lo ha annunciato l'Eliseo. "Questa visita si svolge in occasione del 60° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi e fa seguito alla visita del Presidente a Pechino e Guangzhou nell'aprile 2023", ha dichiarato l'Eliseo in un comunicato stampa. Si tratta dell'inizio del primo tour europeo del Presidente cinese dopo la pandemia di Covid-19.