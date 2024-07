In Italia vita lavorativa sale a 32,9 anni ma penultimi Ue

La durata media della vita lavorativa in Italia cresce ma il nostro Paese con 32,9 anni è in fondo alla classifica Ue (media di 36,9 anni), lasciando indietro solo la Romania. E' quanto emerge dalle tabelle Eurostat sul 2023 basate sulla stima del numero di anni in cui una persona, attualmente di 15 anni, dovrebbe essere nella forza lavoro (vale a dire essere occupata o disoccupata) nel corso della sua vita. Il dato italiano è legato alla scarsa durata della vita lavorativa attesa per le donne con appena 28,3 anni nel 2023 a fronte dei 34,7 medi in Ue. In Italia però dal 2000 la vita lavorativa delle donne è salita di oltre 7 anni.