Von der Leyen, missione di pace Onu per Hamas nella Striscia di Gaza

La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sostiene che l'Unione Europea debba svolgere un ruolo nel futuro di pace in Medio Oriente, offrendo "alcune possibili idee" per il dopo guerra. "Gaza non può essere un paradiso per i terroristi, Hamas non può ricostruire la sua base nella Striscia", afferma. Per questo motivo, lei propone la possibilità di una "missione di pace internazionale sotto l'egida dell'ONU". Inoltre, deve esserci "una sola autorità palestinese" a governare uno Stato palestinese. Allo stesso tempo, le forze israeliane "non possono rimanere a Gaza, non ci deve essere alcuna espulsione dei palestinesi dalla Striscia e il blocco deve essere revocato".