Von der Leyen, intesa G7 su asset russi è un segnale forte

Con l'accordo del G7 sull'utilizzo dei profitti degli asset russi congelati "inviamo un segnale forte all'Ucraina: sosterremo Kiev nella sua lotta per la libertà per tutto il tempo necessario. È anche un segnale forte per Putin: non può vincere". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, a margine dei lavori a Borgo Egnazia, annunciando l'intesa. "Ci sono già aiuti Ue da 50 miliardi di euro e aiuti Usa da 60 miliardi di dollari" per Kiev, "a cui ora si aggiunge un pacchetto del G7 da 50 miliardi di dollari", ha detto von der Leyen, spiegando che tutti i partner G7 "contribuiranno a questo prestito".