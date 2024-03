von der Leyen, 'evitare ad ogni costo l'offensiva su Rafah'

"Siamo molto preoccupati per i rischi che un'offensiva su larga scala a Rafah potrebbe avere sulla popolazione civile vulnerabile. Questo deve essere evitato a tutti i costi. Vorrei anche ringraziare l'Egitto per gli sforzi straordinari compiuti per garantire che le forniture umanitarie possano raggiungere Gaza." Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen in conferenza stampa dal Cairo. "Gaza rischia la carestia. È inaccettabile. È fondamentale raggiungere rapidamente un accordo per un cessate il fuoco in tempi rapidi, che liberi gli ostaggi e permetta a un maggior numero di aiuti umanitari", ha detto. "L'Ue - aggiunge - sta facendo tutto il possibile per fornire l'assistenza necessaria. Oggi Gaza ha bisogno di 500 camion al giorno - o l'equivalente via terra, via aerea e via mare. Solo quest'anno l'Ue fornirà 275 milioni di euro di assistenza ai palestinesi. Abbiamo consegnato oltre 1.800 tonnellate di aiuti, comprese le attrezzature mediche all'Egitto e stiamo facendo in modo che questi aiuti possano raggiungere Gaza attraverso tutte le vie possibili".