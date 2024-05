Von der Leyen, 'collegare fondi Ue a riforme economiche'

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si dice favorevole a subordinare l'accesso ai fondi Ue a riforme economiche nazionali per migliorare la competitività Ue. Avere una "combinazione di riforme e investimenti" ha "portato alla crescita", dice dell'Ngeu in un'intervista al Ft online. "E lo vedete ora nello sviluppo economico di successo che abbiamo in Italia, Grecia e Portogallo". "Quindi dovremmo imparare la lezione". Von der Leyen afferma poi di essere "aperta" all'aumento di nuovo debito congiunto per colmare le lacune di finanziamento, ma si tratta di una "pura decisione sovrana" degli Stati membri.