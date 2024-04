Von der Leyen, 'alleanza con Ecr dipende da chi sarà nel gruppo'

"Se aprirò una cooperazione con il gruppo Ecr dipenderà da come sarà la composizione dell'Eurocamera e da chi ci sarà in quel gruppo". Lo ha detto Ursula von der Leyen nel corso del dibattito elettorale organizzato da Politico a Maastricht rispondendo ad una domanda del candidato dei Verdi Bas Eickhout. Nelle ultime settimane Viktor Orban e il suo partito Fidesz hanno manifestato l'intenzione di entrare nel gruppo dei Conservatori e Riformisti. "Ma questo vuol dire dialogare con l'estrema destra se è necessario", ha replicato il candidato dei Socialisti Nicolas Schmit affermando che bisogna escludere qualsiasi dialogo con "chi nega i diritti". "Dobbiamo essere chiari, noi non accetteremo le interferenze di Putin, anche attraverso i suoi proxy in Europa. E dobbiamo dire chiaramente che non permetteremo loro di distruggere l'Europa", ha quindi sottolineato von der Leyen facendo riferimento al gruppo Identità e Democrazia, rappresentato sul palco dal danese Andrer Vistisen.