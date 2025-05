Violazione del cessate il fuoco in Kashmir: esercito indiano reagisce alle truppe pachistane

Decima notte consecutiva di violazione del cessate il fuoco da parte delle truppe pachistane in otto punti lungo la Loc, la Linea Attuale di controllo sul confine tra India e Pakistan in Kashmir. Lo denuncia l'esercito indiano, che aggiunge di avere prontamente reagito nelle otto aree e informa che non ci sono state vittime.

Ieri, in risposta agli inviti insistenti della comunità internazionale alla moderazione e alla riduzione della tensione con il Pakistan, il Premier Modi ha detto che "l'India intende rispondere con un'azione risolutiva ai terroristi che hanno condotto l'attacco di Pahalgam e a chi li appoggia".