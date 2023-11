Villeroy, "Tassi non saliranno più, salvo altri shock" Il governatore della Banca di Francia, Francois Villeroy de Galhau, afferma che salvo sorprese i tassi di interesse non saliranno più. L'inflazione sta scendendo e l'obiettivo è riportarla al 2%. La Bce non ha ancora espresso un'opinione, ma salvo shock i tassi non saliranno.