Via libera dell'Eurocamera alle nuove procedure di asilo

Via libera alla nuova procedura di asilo del patto di migrazione, la cosiddetta 'border procedure' che prevede un iter accelerato, con diverse eccezioni per i minori e le donne, per i migranti con un basso grado di accettazione della protezione. Il via libera è arrivato con 301 voti favorevoli, 269 contrari e 51 astensioni ed è stato seguito dalle proteste del pubblico ospite presente in Aula. Proteste applaudite dalle Sinistre Ue. Si tratta di uno dei testi del Patto di migrazione e asilo.