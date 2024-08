Vertice centrodestra, leader rinnovano patto di coalizione

EMBED START Image {id: "editor_0"} Il premier, due vice premier e due ministri. E' l'appoggio del centrodestra a Catania a sostegno della candidatura a sindaco di Enrico Trantino. Sul palco con il presidente del consiglio Giorgia Meloni ci sono Matteo Salvini, Antonio Tajani, Maurizio Schillaci, Nello Musumeci e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, 26 maggio 2023. ANSA/ UFFICIO STAMPA PALAZZO CHIGI/ FILIPPO ATTILI +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++ EMBED END Image {id: "editor_0"} "È stata ribadita l'unità della coalizione e sono determinati a continuare il lavoro avviato per tutta la legislatura, portando a compimento le riforme messe in cantiere e attuando il programma votato dai cittadini". Così una nota congiunta dei leader del centrodestra dopo il vertice a Palazzo Chigi, "a cui hanno preso parte Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. I leader - viene spiegato - hanno rinnovato il "patto di coalizione, garanzia di efficacia e concretezza dell'azione di governo".