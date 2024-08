Venezuela, Gonzalez rifiuta convocazione alla Corte suprema

Il candidato dell'opposizione venezuelana, Edmundo González Urrutia, ha confermato che oggi non parteciperà alla prevista convocazione davanti al Tribunale supremo di giustizia (Tsj). Nicolas Maduro si era rivolto alla corte per convalidare la sua contestata rielezione. "Non è stato debitamente prodotto un conteggio tempestivo basato sui verbali degli scrutini messi a disposizione delle organizzazioni politiche partecipanti e dei candidati, né sono stati effettuati tutti i controlli previsti dalla normativa", ha affermato, aggiungendo che le copie dei verbali mostrati dall'opposizione confermano la sua vittoria.