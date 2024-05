Venezia Cinema, Barbera confermato direttore fino al 2026

Il Consiglio di amministrazione della Biennale di Venezia, presieduto da Pietrangelo Buttafuoco, ha approvato la conferma di Alberto Barbera per l'incarico di direttore artistico del Settore Cinema per gli anni 2025 e 2026. "Ho provato immediata sintonia con Alberto Barbera - ha dichiarato il Buttafuoco - e ho grande rispetto per la competenza, la professionalità e la passione da lui dimostrate negli anni alla conduzione della Mostra del Cinema di Venezia, tali da riuscire ad accrescere il prestigio del più antico festival al mondo. Sono vivamente lieto che la Biennale possa proseguire con lui questo percorso".