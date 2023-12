Vantaggi per le aziende Usa dalla modernizzazione della Cina, Xi

La modernizzazione della Cina beneficerà anche le aziende statunitensi. Il Presidente Xi Jinping, in una lettera per celebrare i 50 anni del Comitato sul commercio tra Cina e Stati Uniti, ha affermato che Pechino "promuoverà con forza un'apertura di alto livello verso l'esterno e creerà un ambiente economico orientato al mercato, basato sullo stato di diritto e internazionalizzato". La Cina utilizza "pratiche economiche scorrette" che includono "strumenti non di mercato, barriere all'accesso per le aziende straniere e azioni coercitive contro le aziende americane". Lo ha dichiarato il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen, incoraggiando Pechino ad abbandonare le sue "ingiuste politiche economiche dirigiste" che danneggiano l'economia cinese e le imprese statunitensi. "Un ruolo troppo forte delle aziende statali può soffocare la crescita", ha aggiunto Yellen.