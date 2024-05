Vannacci, la Costituzione non impone di definirsi antifascisti

"Non mi sono mai definito antifascista perché non ritengo utile definirmi tale. Non è richiesto da nessuna norma della Costituzione, da nessuna legge, e il fascismo è finito cento anni fa. Non si può essere anti qualcosa che non esiste più". Lo ha detto il generale Roberto Vannacci - candidato della Lega alle Europee - al suo arrivo al teatro "In Arte Vesuvio" di Napoli dove è in corso la presentazione del suo libro. "Cosi come nessuno ritiene di dichiararsi antinapoleonico duecento anni dopo - ha aggiunto - ritengo strumentale dirsi antifascista rispetto a un periodo storico finito cento anni fa".