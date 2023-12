Usa, Monsanto deve 857 milioni risarcimenti per danni da pcb

Negli Stati Uniti il ;;gruppo Monsanto, filiale del colosso tedesco Bayer, è stato condannato a risarcire 857 milioni di dollari di danni a studenti e genitori volontari di una scuola esposta ai policlorobifenili (pcb), i cosiddetti inquinanti 'eterni'. La Monsanto ha dichiarato di voler a ricorrere in appello contro tale decisione, come ha fatto in altri casi relativi alla stessa scuola: lo Sky Valley Education Center di Monroe, nello Stato americano nordoccidentale di Washington. Cinque ex studenti e due genitori hanno intentato una causa nella contea di King, una giurisdizione che comprende Seattle, sostenendo che l'esposizione ai pcb contenuti nell'impianto di illuminazione ha causato loro problemi di salute.