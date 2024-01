Usa, media: anche Biden informato tardi del ricovero di Austin

Neppure il presidente Joe Biden è stato informato dal Pentagono del ricovero del segretario alla Difesa americano Lloyd Austin. Lo rivela Politico, citando due dirigenti Usa. Secondo il sito, il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan, insieme ad altri alti dirigenti della Casa Bianca, ha saputo solo tre giorni dopo dell'ospedalizzazione di Austin, mettendo subito a conoscenza il commander in chief. Le fonti hanno affermato che è altamente improbabile che Austin avesse comunicato la notizia a Biden in privato prima che Sullivan fosse informato. "Se Sullivan non lo sapeva, non poteva saperlo nemmeno il presidente", ha detto uno di loro. "Chi gli avrebbe detto delle condizioni di Austin se non Sullivan? E se qualcuno lo avesse detto al presidente, Sullivan sarebbe stata la sua prima chiamata", ha aggiunto.