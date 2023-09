Usa 2024: Haley rilancia, test cognitivo per politici over 75

Nikki Haley, la 51enne candidata presidenziale repubblicana, ha rilanciato la sua proposta di un test cognitivo per i politici di età superiore ai 75 anni (come Biden e Trump), affermando che "devono lasciare che una generazione più giovane prenda il sopravvento". "Non lo dico per mancare di rispetto", ha precisato l'ex ambasciatrice all'Onu alla Cbs, facendo riferimento al leader del suo partito al Senato Mitch McConnell (81 anni), alla senatrice dem Dianne Feinstein (90) e all'ex speaker della Camera Nancy Pelosi (83), tuttora deputata. "Quando capiranno che è il momento di andarsene?", ha aggiunto, pochi giorni dopo che McConnell si è paralizzato brevemente mentre parlava davanti ai reporter.