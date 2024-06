Usa 2024, Biden: prima volta che un criminale vuole presidenza

"Per la prima volta nella storia americana un ex presidente che è un criminale sta ora cercando di conquistare di nuovo la presidenza". Lo ha detto Joe Biden ad un evento elettorale a White Plains, New York. "Ma per quanto questo sia inquietante, ancora più dannoso è l'assalto a tutto campo che Donald Trump sta sferrando al sistema giudiziario americano", ha aggiunto il presidente Usa. "Trump dice che vuole essere 'un dittatore al primo giorno', la minaccia che rappresenta è peggiore di quella del 2016". Il tycoon "dice che vuole 'abolire la Costituzione' e chiama gli insorti condannati che ora sono in prigione 'patrioti' e dice che se perde ancora a novembre ci sarà un 'bagno di sangue'", ha sottolineato Biden. "Che razza di uomo è questo?", ha aggiunto.