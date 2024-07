Ungheria, visti più facili ai russi. Ue, tutelare Schengen

E' allarme in Ue per la decisione, annunciata da Budapest nei dettagli nei giorni scorsi, mirata a facilitare il rilascio di visti a visitatori russi e bielorussi. "La Commissione prenderà contatto con le autorità ungheresi per chiarire" tenendo conto del fatto che la "Russia rappresenta una minaccia per la sicurezza" europea e che "è necessario tutelare la sicurezza dell'area Schengen", ha sottolineato un portavoce della Commissione. Sul tema nelle scorse ore, il leader del Ppe Manfred Weber ha scritto al Consiglio europeo chiedendo un intervento contro una misura che - ha sottolineato - "apre le porte alle spie russe" in Europa.