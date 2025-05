Claudia Sheinbaum respinge l'offerta di Trump di inviare truppe USA in Messico

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha dichiarato in un discorso di aver respinto l'offerta del suo omologo statunitense Donald Trump di inviare il suo esercito in Messico per combattere i cartelli della droga. "Gli ho detto: 'No, presidente Trump, il territorio (del Messico) è inviolabile, la sovranità è inviolabile, la sovranità non è in vendita'", ha affermato, riferendosi ad alcuni articoli apparsi sulla stampa americana sull'argomento.