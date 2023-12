Una Ue forte, Tusk sostiene la Polonia

Un'unione europea forte rende la Polonia "più forte". Lo ha dichiarato il primo ministro polacco designato Donald Tusk, presentando il suo programma politico in vista del voto parlamentare sulla sua proposta di governo. "Siamo tanto più forti, tanto più sovrani quando non solo la Polonia è più forte, ma anche l'Unione europea", ha detto Tusk ai legislatori. La precedente amministrazione di destra ha avuto frequenti conflitti con Bruxelles. Tusk ha anche sollecitato la "piena mobilitazione" del mondo per aiutare l'Ucraina.