Ucraina, Scholz: Putin ha infranto principio pace in Europa

In occasione di un messaggio per gli auguri di Pasqua, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha ricordato le condizioni per una "pace giusta" e ha chiesto ulteriore sostegno a Kiev. "Pace senza libertà significa oppressione, non c'è pace senza giustizia - ;;ha detto Scholz in un video podcast pubblicato ieri sera -. Ecco perché sosteniamo l'Ucraina nella sua lotta per una pace giusta, finché sarà necessario". "Noi tutti desideriamo un mondo più pacifico" e il sostegno all'Ucraina serve "anche a noi, alla nostra sicurezza", ha sottolineato il cancelliere tedesco. "Per molti decenni - ha ricordato Scholz - la pace in Europa si è basata su un principio fondamentale: i confini non possono essere mai più spostati con la forza. La Russia di Vladimir Putin ha infranto questo principio - ha affermato il cancelliere tedesco -, ma noi abbiamo il compito di renderlo nuovamente valido: continuando a sostenere l'Ucraina con decisione e prudenza, soprattutto perché siamo uniti dalla convinzione che la legge debba prevalere sulla violenza".