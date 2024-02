Ucraina: missile russo sulla regione di Kharkiv, un morto

Una persona è morta stanotte in un attacco missilistico russo su Chuhuiv, nella regione ucraina orientale di Kharkiv. Lo rendono noto le autorità locali. Citata dai media ucraini, la sindaca Halyna Minaeva ha affermato che un missile ha colpito una zona residenziale della città. Ieri sera nella regione era scattato l'allarme antiaereo. L'attacco di un drone delle forze di Kiev ha causato un incendio in un impianto di stoccaggio di petrolio nell'oblast russa di Kursk, al confine con l'Ucraina. Lo rendono noto le autorità di Mosca, citate dall'agenzia Tass. "A seguito dell'attacco di un drone ucraino è scoppiato un incendio in un deposito di petrolio nella regione di Kursk. Secondo le prime informazioni non ci sono state vittime", ha detto su Telegram il governatore Roman Starovoit.