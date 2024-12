Ucciso dopo lite per futili motivi, fermato diciassettenne

È stato posto in stato di fermo il 17enne accusato dell'omicidio di Christian Regina, 40 anni, operatore del mercato ortofrutticolo di Siracusa, ucciso ieri sera davanti la porta della sua abitazione. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura dei minori di Catania. Secondo una prima ricostruzione, Regina avrebbe avuto una lite con il minore per futili motivi durante la quale avrebbe colpito il giovane con uno schiaffo. Quest'ultimo avrebbe deciso di vendicarsi, avrebbe preso a casa un coltello e si sarebbe recato da Regina: sul pianerottolo l'aggressione con diverse coltellate. Poi il minore, figlio di un esponente di spicco della criminalità siracusana, è fuggito ma in nottata si sarebbe consegnato alla Polizia che lo stava cercando.