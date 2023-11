Tutti salvi i 41 operai intrappolati nel tunnel in India

- TUNNEL SILKYARA, 28 NOV - I soccorritori indiani hanno recuperato in sicurezza tutti i 41 lavoratori che erano rimasti bloccati in un tunnel stradale himalayano crollato. Per liberarli è stata necessaria dopo una maratona di operazioni ingegneristiche durata 17 giorni, ha detto in una nota il ministro dei trasporti stradali Nitin Gadkari. "Sono completamente sollevato e felice che i 41 lavoratori intrappolati nel crollo del tunnel Silkyara siano stati salvati con successo", ha detto il ministro, precisando che "si è trattato di uno sforzo ben coordinato da parte di più agenzie, che ha segnato una delle operazioni di salvataggio più significative degli ultimi anni".