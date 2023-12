Trump squalificato dalle primarie 2024 in Maine

Il Maine ha squalificato Donald Trump dalle primarie repubblicane del 2024 sulla base del 14° emendamento della Costituzione. La decisione è stata presa dal Segretario di Stato del Maine, Shenna Bellows, come riportato dai media americani. Il Maine diventa così il secondo Stato, dopo il Colorado, a vietare all'ex Presidente le primarie per 'insurrezione' in seguito ai fatti del 6 gennaio.