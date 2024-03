"Qualsiasi ebreo che voti per i democratici odia la sua religione": lo ha detto Donald Trump in un podcast del suo ex consigliere presidenziale Sebastian Gorka. Il tycoon ha commentato anche le critiche dell'amministrazione Biden e del leader dei senatori dem Chuck Schumer verso il premier israeliano, Benyamin Netanyahu "Non penso che odino lui, penso che odino Israele. E il Partito Democratico odia Israele", ha detto Trump.