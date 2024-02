Trump, gli aiuti esteri siano strutturati come prestiti

Gli Stati Uniti dovrebbe smetterla di fornire aiuti esteri a meno che non siano strutturati come un prestito. Lo sostiene Donald Trump senza fare esplicito riferimento all'Ucraina o a Israele, per le quali il Senato ha appena approvato un pacchetto da 95 miliardi di dollari che approda ora alla camera, dove con molta probabilità non sarà approvato. "Non dovremmo mai più dare soldi senza la speranza di essere ripagati, o senza vincoli. Gli Stati Uniti non dovrebbero essere più stupidi", ha detto il tycoon.