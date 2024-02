Trovato un video dei piccoli ostaggi Bibas, stasera in tv

Un filmato ripreso nei primi giorni della guerra in cui compaiono i più piccoli ostaggi di Hamas - i bambini Bibas - è stato trovato dall'esercito israeliano in un nascondiglio sotterraneo nel sud della Striscia e stasera sarà trasmesso dalle televisioni israeliane, dopo che la famiglia ha dato l'assenso. "Da quel filmato - hanno detto i familiari alla tv Channel 12 - si ha conferma che essi arrivarono vivi a Gaza e che Hamas è l'unico responsabile dell'incolumità della madre Shiri e dei figli Kfir (allora di 9 mesi, ndr) ed Ariel (4 anni, ndr)". Da allora non si sono più avute notizie di loro.