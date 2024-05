Tre missili hanno colpito nave al largo dello Yemen

Tre missili sono stati lanciati contro una nave mercantile al largo della costa yemenita, ha riferito la società di sicurezza britannica Ambrey, come riporta Sky News. La nave ha emesso una richiesta di soccorso dopo che la stiva è stata danneggiata e ha iniziato a imbarcare acqua. La barca è inclinata su un lato a 54 miglia nautiche a sud-ovest di Hodeidah, nello Yemen, ha detto Ambrey. Gli Houthi dello Yemen, allineati con l'Iran, hanno lanciato ripetuti attacchi con droni e missili nella regione del Mar Rosso da novembre, per poi espandersi nell'Oceano Indiano in quella che dicono sia solidarietà con i palestinesi di Gaza.