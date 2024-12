Tranche del caso Lfc, assolto il tesoriere della Lega Di Rubba

Il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba, anche ex revisore dei conti per il partito al Senato ed ex presidente della Lombardia Film Commission, è stato assolto oggi "perché il fatto non sussiste" dalla Corte d'Appello di Milano dalle accuse di peculato e false fatturazioni sul caso relativo alla società Areapergolesi, un filone scaturito dall'inchiesta milanese per peculato e turbativa sulla vicenda Lfc. Nel filone principale Lfc Di Rubba, il 23 aprile scorso, è stato condannato in appello a Milano a 4 anni, 6 mesi e 20 giorni e l'udienza in Cassazione, dopo il ricorso della difesa, si terrà a gennaio. Nel caso Areapergolesi, invece, in primo grado era stato condannato con rito abbreviato a 2 anni e 10 mesi. Oggi l'assoluzione con formula piena.