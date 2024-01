Tragico incidente, operaio perde la vita sotto terra durante scavi

Un operaio di età inferiore ai 50 anni è deceduto dopo essere stato travolto dal terreno mentre si trovava all'interno di uno scavo per la sistemazione di alcune tubature nella zona di Valfabbrica. Attualmente, i carabinieri stanno conducendo le indagini per determinare le cause dell'incidente. La ditta per cui l'operaio lavorava era impegnata in un cantiere edile. L'uomo, di nazionalità italiana, risultava essere un dipendente di una ditta che aveva ottenuto l'appalto per l'intervento, il quale sembrava riguardare la sistemazione di una fognatura. Tuttavia, il terreno ai lati dello scavo ha ceduto per motivi ancora da chiarire. L'operaio è stato prontamente soccorso dal personale del 118 ed estratto vivo, ma purtroppo è successivamente deceduto in ospedale.