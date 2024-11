Tornano all'Isola di Pasqua i manufatti Rapa Nui del Kon-Tiki

Il museo Kon-Tiki di Oslo ha annunciato sul suo sito web che restituirà una serie di manufatti ancestrali e di resti umani provenienti dall'Isola di Pasqua, che erano stati prelevati dal navigatore norvegese Thor Heyerdahl nel 1947. Una delegazione proveniente dal Cile è già arrivata nella capitale norvegese. Questa settimana ad Oslo si terrà una cerimonia ufficiale di consegna, un'udienza al Palazzo Reale, una presentazione e un tour degli archivi e delle collezioni di manufatti Rapa Nui del celebre museo. I rappresentanti del Kon-Tiki torneranno poi insieme con la delegazione cilena sull'Isola di Pasqua per partecipare a una serie di cerimonie per omaggiare la cultura Rapa Nui. Parte dei manufatti conservati ed esposti al museo Kon-Tiki erano già stati restituiti tra il 1986 e il 2006, ma quest'ultima restituzione è collegata alla visita di re Harald di Norvegia sull'Isola di Pasqua nel 2019, quando fu firmato un accordo in tal senso.