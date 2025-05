Ospedale di Medici Senza Frontiere in Sud Sudan bombardato: distrutte forniture mediche

Medici Senza Frontiere (Msf) ha fatto sapere che uno dei suoi ospedali in Sud Sudan è stato bombardato nelle prime ore di oggi, causando la perdita di tutte le forniture mediche, oltre a morti e feriti. "Alle 4 del mattino di oggi, l'ospedale di Msf a Old Fangak, in Sud Sudan, è stato bombardato", ha dichiarato l'organizzazione medica in un comunicato. "La farmacia è stata distrutta. Tutte le forniture mediche sono andate perdute. Ci sono segnalazioni di morti e feriti", ha aggiunto. Il bombardamento avviene dopo la minaccia di attacchi nelle contee di Fangak e Leer da parte del capo dell'esercito Paul Majok Nang.