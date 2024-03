Al rientro dopo uno stop di sette mesi Matteo Berrettini ha conquistato la finale al torneo Challenger di Phoenix, in Arizona. In semifinale ha sconfitto 7-6 (2), 7-6 (2) l'australiano Aleksandar Vukic. Nella sfida decisiva per il titolo affronterà il portoghese Nuno Borges. "E' passato tanto dall'ultimo torneo, sto cercando di divertirmi e di godere di questi momenti sul campo" ha detto il tennista romano subito dopo il match.