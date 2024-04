Tempi confermati sull'Autonomia, ira delle opposizioni

La maggioranza tira dritto sull'autonomia. Resta, infatti, per ora confermata - secondo quanto riferito - la tempistica sul provvedimento con l'approdo in Aula il 29 aprile. Questo anche dopo le interlocuzioni tra il presidente della commissione Affari Costituzionali Nazario Pagano e il presidente della Camera Lorenzo Fontana che starebbe comunque ancora completando il suo giro di orizzonti sul merito. Le opposizioni sono andate all'attacco e hanno annunciato che si iscriveranno in massa a parlare.